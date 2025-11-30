Marché de Noël de la Couronne Salle des fêtes La Couronne
Salle des fêtes Place du 14 juillet La Couronne Charente
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Venez participer au marché de Noël et rencontrer le Père Noël dans une ambiance festive.
Salle des fêtes Place du 14 juillet La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 accueil@lacouronne.fr
English :
Come and take part in the Christmas market and meet Santa Claus in a festive atmosphere.
German :
Nehmen Sie am Weihnachtsmarkt teil und treffen Sie den Weihnachtsmann in einer festlichen Atmosphäre.
Italiano :
Partecipate al mercatino di Natale e incontrate Babbo Natale in un’atmosfera di festa.
Espanol :
Venga a participar en el mercado navideño y conozca a Papá Noel en un ambiente festivo.
