Marché de Noël de la Couronne Salle des fêtes La Couronne

Marché de Noël de la Couronne

Salle des fêtes Place du 14 juillet La Couronne Charente

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Venez participer au marché de Noël et rencontrer le Père Noël dans une ambiance festive.

Salle des fêtes Place du 14 juillet La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 accueil@lacouronne.fr

English :

Come and take part in the Christmas market and meet Santa Claus in a festive atmosphere.

German :

Nehmen Sie am Weihnachtsmarkt teil und treffen Sie den Weihnachtsmann in einer festlichen Atmosphäre.

Italiano :

Partecipate al mercatino di Natale e incontrate Babbo Natale in un’atmosfera di festa.

Espanol :

Venga a participar en el mercado navideño y conozca a Papá Noel en un ambiente festivo.

