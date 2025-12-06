Marché de Noël de la Croix-Rouge Unité locale de la croix rouge française d’Aix en Provence et du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Marché de Noël de la Croix-Rouge

Samedi 6 décembre 2025 de 9h à 16h. Unité locale de la croix rouge française d’Aix en Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour des cadeaux écoresponsables, la Croix-Rouge organise son marché de Noel. Vente d’articles d’occasion, vêtements, jouets et objets divers à l’unité locale de la Croix-Rouge.

English :

For eco-responsible gifts, the Red Cross organizes its Christmas market. Second-hand clothes, toys and other items for sale at the local Red Cross unit.

German :

Für umweltbewusste Geschenke organisiert das Rote Kreuz seinen Weihnachtsmarkt. Verkauf von gebrauchten Artikeln, Kleidung, Spielzeug und verschiedenen Gegenständen in der lokalen Einheit des Roten Kreuzes.

Italiano :

Per regali eco-responsabili, la Croce Rossa organizza il suo mercatino di Natale. Vestiti di seconda mano, giocattoli e altri articoli in vendita presso l’unità locale della Croce Rossa.

Espanol :

Para regalos ecorresponsables, la Cruz Roja organiza su mercadillo navideño. Ropa de segunda mano, juguetes y otros artículos a la venta en la unidad local de la Cruz Roja.

