Marché de Noël de la Croix-Rouge Unité locale de la croix rouge française d’Aix en Provence et du Pays d’Aix Aix-en-Provence
Marché de Noël de la Croix-Rouge Unité locale de la croix rouge française d’Aix en Provence et du Pays d’Aix Aix-en-Provence samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de la Croix-Rouge
Samedi 6 décembre 2025 de 9h à 16h. Unité locale de la croix rouge française d’Aix en Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Pour des cadeaux écoresponsables, la Croix-Rouge organise son marché de Noel. Vente d’articles d’occasion, vêtements, jouets et objets divers à l’unité locale de la Croix-Rouge.
.
Unité locale de la croix rouge française d’Aix en Provence et du Pays d’Aix 32 Cours Des Arts et métiers Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
For eco-responsible gifts, the Red Cross organizes its Christmas market. Second-hand clothes, toys and other items for sale at the local Red Cross unit.
German :
Für umweltbewusste Geschenke organisiert das Rote Kreuz seinen Weihnachtsmarkt. Verkauf von gebrauchten Artikeln, Kleidung, Spielzeug und verschiedenen Gegenständen in der lokalen Einheit des Roten Kreuzes.
Italiano :
Per regali eco-responsabili, la Croce Rossa organizza il suo mercatino di Natale. Vestiti di seconda mano, giocattoli e altri articoli in vendita presso l’unità locale della Croce Rossa.
Espanol :
Para regalos ecorresponsables, la Cruz Roja organiza su mercadillo navideño. Ropa de segunda mano, juguetes y otros artículos a la venta en la unidad local de la Cruz Roja.
L’événement Marché de Noël de la Croix-Rouge Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence