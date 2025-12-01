Marché de noël de la dernière chance à l’Usine à Billes Quartier les Foulons Mirabel-et-Blacons
Marché de noël de la dernière chance à l'Usine à Billes Quartier les Foulons Mirabel-et-Blacons samedi 20 décembre 2025.
Marché de noël de la dernière chance à l’Usine à Billes
Quartier les Foulons L’Usine à Billes Mirabel-et-Blacons Drôme
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
A la bourre pour tes cadeaux ? L’usine à billes te sauve les miches ! Les meilleur.e.s artisan.e.s de l’univers présent.e.s à notre marché de noël Illustrations, céramiques, gravures, bijoux, couture, micro-édition, … de quoi remplir votre hotte !
Quartier les Foulons L’Usine à Billes Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Running out of presents? The Marble Factory will save the day! The best craftspeople in the world at our Christmas market: illustrations, ceramics, engravings, jewelry, sewing, micro-publishing, … enough to fill your sack!
