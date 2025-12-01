Marché de Noël de la dernière minute Brasserie Cheval L’Atelier Toul
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2025-12-23 17:00:00
fin : 2025-12-23 20:00:00
2025-12-23
Vous n’avez pas encore fini vos cadeaux ou vous avez envie de partager un moment chaleureux avant le réveillon ? Bonne nouvelle notre marché de Noël spécial retardataire aura lieu le 23 décembre !
Au programme
Stands d’artisans et idées cadeaux de dernière minute
Ambiance festive et conviviale
Restauration sur place pour se réchauffer (flammenkuches)
Bar ouvert pour partager un verre dans la bonne humeur
Et pour votre table de réveillon une sélection gourmande (foie gras, pain, etc.)
Friperie pour dénicher sa tenue de fête
Caricature Viens te faire tirer le portrait par Manon ! Une caricature à glisser sous le sapin.
Si tu rêves d’une délicieuse bûche pour Noël sans avoir à la préparer, contacte Charlotte pour passer commande et venir la récupérer le jour du marché (07.82.74.16.37).
Moment idéal pour profiter de l’esprit de Noël en famille ou entre amis !Tout public
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com
English :
You haven’t finished your presents yet, or you feel like sharing a warm moment before Christmas Eve? Good news: our special latecomer Christmas market will take place on December 23!
On the program:
Artisan stalls and last-minute gift ideas
Festive and friendly atmosphere
On-site catering to keep you warm (flammenkuches)
Open bar for a drink in good spirits
And for your New Year’s Eve table: a gourmet selection (foie gras, bread, etc.)
Thrift shop to find your festive outfit
Caricature: Come and have your portrait drawn by Manon! A caricature to slip under the tree.
If you’re dreaming of a delicious log for Christmas without having to prepare it, contact Charlotte to place an order and pick it up on market day (07.82.74.16.37).
The perfect time to enjoy the Christmas spirit with family and friends!
L’événement Marché de Noël de la dernière minute Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2025-12-13 par MT TERRES TOULOISES