Marché de Noël de la Ferme des 3 Tilleuls

Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

La Ferme des 3 Tilleuls organise son marché de Noël de 10h à 18h Venez à la rencontre de l’Epicurieuse, de Gwen Wine Natural et de la Ferme des 3 Tilleuls. Coffrets cadeaux, tisanes, vins bio, gourmandises apéritives..

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

La Ferme des 3 Tilleuls is holding its Christmas market on Saturday, December 21, 2024 from 10am to 6pm: Come and meet L’Epicurieuse, Gwen Wine Natural and La Ferme des 3 Tilleuls. Gift sets, herbal teas, organic wines, aperitif treats…

German :

Die Ferme des 3 Tilleuls veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt am Samstag, den 21. Dezember 2024, von 10 bis 18 Uhr: Kommen Sie vorbei und lernen Sie L’Epicurieuse, Gwen Wine Natural und die Ferme des 3 Tilleuls kennen. Geschenksets, Kräutertees, Bio-Weine, Aperitif-Leckereien…

Italiano :

La Ferme des 3 Tilleuls organizza il suo mercatino di Natale sabato 21 dicembre 2024 dalle 10.00 alle 18.00: venite a conoscere l’Epicurieuse, Gwen Wine Natural e la Ferme des 3 Tilleuls. Scatole regalo, tisane, vini biologici, stuzzichini per l’aperitivo…

Espanol :

La Ferme des 3 Tilleuls celebra su mercado de Navidad el sábado 21 de diciembre de 2024 de 10:00 a 18:00: Venga a conocer a l’Epicurieuse, Gwen Wine Natural y la Ferme des 3 Tilleuls. Cajas regalo, tisanas, vinos ecológicos, aperitivos…

