Marché de Noël de la Fiesta Germinoise SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Sèvremoine

Marché de Noël de la Fiesta Germinoise

SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Rue Louis Pasteur Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Préparez vos guirlandes et vos bonnets rouges pour la fiesta Germinoise de Noël

Le dimanche 21 décembre, le complexe sportif de St Germain sur Moine se transforme en véritable village de Noël, de 10h à 19h.

Au programme

– Des exposants locaux vous proposeront leurs créations artisanales, gourmandises et idées cadeaux pour des fêtes pleines de charme.

– Des animations surprises rythmeront la journée pour petits et grands.

– Vin chaud, bière de Noël et autres douceurs hivernales vous attendent pour réchauffer les cœurs.

– Et surtout… le Père Noël fera une apparition magique pour rencontrer les enfants et partager un moment inoubliable.

Venez vivre l’esprit de Noël en famille ou entre amis, découvrir les talents de la région et vous imprégner de la féérie des fêtes. L’entrée est libre et la magie garantie ! .

SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Rue Louis Pasteur Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 94 10 51 fiestagerminoise@hotmail.com

English :

Get your garlands and red bonnets ready for the Germinoise Christmas fiesta

German :

Bereiten Sie Ihre Girlanden und roten Mützen für die Fiesta Germinoise de Noël vor

Italiano :

Preparate gli orpelli e le cuffiette rosse per la festa di Natale di Germinoise

Espanol :

Prepare su espumillón y sus gorros rojos para la fiesta navideña de Germinoise

