Marché de Noël de la Friche Saint-Dié-des-Vosges

Marché de Noël de la Friche

29 rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël de créateurs avec contes de fées en fin de journée, ateliers boules de Noël, chorale le dimanche et buvette de Noël.Tout public

0 .

29 rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 68 58 41 29 lafriche.art@gmail.com

English :

Designer Christmas market with fairy tales at the end of the day, Christmas bauble workshops, choir on Sunday and Christmas refreshments.

