Marché de Noël de la Friche Saint-Dié-des-Vosges samedi 13 décembre 2025.
29 rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-13
Marché de Noël de créateurs avec contes de fées en fin de journée, ateliers boules de Noël, chorale le dimanche et buvette de Noël.Tout public
29 rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 68 58 41 29 lafriche.art@gmail.com
English :
Designer Christmas market with fairy tales at the end of the day, Christmas bauble workshops, choir on Sunday and Christmas refreshments.
