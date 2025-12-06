Marché de Noël de la jeune création indépendante Chais Magelis Angoulême

Marché de Noël de la jeune création indépendante

Chais Magelis 3 rue de la Charente Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Collectif des Hiboux et le Pôle Image Magelis, avec le soutien de la Ville d’Angoulême, vous proposent une nouvelle édition du Marché de Noël de la création indépendante.

Chais Magelis 3 rue de la Charente Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 00 00 gzannier@magelis.org

English :

The Collectif des Hiboux and the Pôle Image Magelis, with the support of the City of Angoulême, present a new edition of the Christmas Market of independent creation.

German :

Das Collectif des Hiboux und der Pôle Image Magelis präsentieren mit Unterstützung der Stadt Angoulême eine neue Ausgabe des Weihnachtsmarkts für unabhängige Kreationen.

Italiano :

Il Collectif des Hiboux e il Pôle Image Magelis, con il sostegno della Città di Angoulême, presentano un’altra edizione del Mercatino di Natale per talenti creativi indipendenti.

Espanol :

El Collectif des Hiboux y el Pôle Image Magelis, con el apoyo de la Ciudad de Angulema, le proponen una nueva edición del Mercado de Navidad para creadores independientes.

L’événement Marché de Noël de la jeune création indépendante Angoulême a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême