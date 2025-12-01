Marché de Noël de La Loco La Loco Quimperlé

Marché de Noël de La Loco

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Nos exposants, créateurs et producteurs locaux raviront vos 5 sens, et vous feront craquer pour leurs créations toutes plus jolies les unes que les autres !!!

Mamy Ninja vous proposera ses délicieuses crêpes, et un apéro Slam le 21 décembre vous permettra de découvrir cet art ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de La Loco Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS