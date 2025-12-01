Marché de Noël de la maison Davrainville Maison Davrainville Marsal

Marché de Noël de la maison Davrainville

Maison Davrainville 1 rue des quartiers Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-23 15:30:00

fin : 2025-12-23 18:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Marché de Noël de la Maison Davrainville

Retraits de vos commandes de Noël, producteurs du Saulnois, idées de cadeaux, dégustations, etc.Tout public

0 .

Maison Davrainville 1 rue des quartiers Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 6 25 49 18 80

English :

Maison Davrainville Christmas Market

Christmas orders, Saulnois producers, gift ideas, tastings, etc.

German :

Weihnachtsmarkt im Haus Davrainville

Abholung Ihrer Weihnachtsbestellungen, Produzenten aus dem Saulnois, Geschenkideen, Verkostungen, etc.

Italiano :

Mercatino di Natale alla Maison Davrainville

Raccogliete i vostri ordini natalizi, i produttori di Saulnois, le idee regalo, le degustazioni, ecc.

Espanol :

Mercado de Navidad en Maison Davrainville

Recoja sus pedidos navideños, productores de Saulnois, ideas para regalos, degustaciones, etc.

L’événement Marché de Noël de la maison Davrainville Marsal a été mis à jour le 2025-11-05 par OT DU PAYS SAULNOIS