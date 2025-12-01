Marché de Noël de la maison Davrainville Maison Davrainville Marsal
Marché de Noël de la maison Davrainville Maison Davrainville Marsal mardi 23 décembre 2025.
Marché de Noël de la maison Davrainville
Maison Davrainville 1 rue des quartiers Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2025-12-23 15:30:00
fin : 2025-12-23 18:30:00
Date(s) :
2025-12-23
Marché de Noël de la Maison Davrainville
Retraits de vos commandes de Noël, producteurs du Saulnois, idées de cadeaux, dégustations, etc.Tout public
0 .
Maison Davrainville 1 rue des quartiers Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 6 25 49 18 80
English :
Maison Davrainville Christmas Market
Christmas orders, Saulnois producers, gift ideas, tastings, etc.
German :
Weihnachtsmarkt im Haus Davrainville
Abholung Ihrer Weihnachtsbestellungen, Produzenten aus dem Saulnois, Geschenkideen, Verkostungen, etc.
Italiano :
Mercatino di Natale alla Maison Davrainville
Raccogliete i vostri ordini natalizi, i produttori di Saulnois, le idee regalo, le degustazioni, ecc.
Espanol :
Mercado de Navidad en Maison Davrainville
Recoja sus pedidos navideños, productores de Saulnois, ideas para regalos, degustaciones, etc.
L’événement Marché de Noël de la maison Davrainville Marsal a été mis à jour le 2025-11-05 par OT DU PAYS SAULNOIS