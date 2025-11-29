Marché de Noël de la maison de retraite du Parc Schirmeck

Marché de Noël de la maison de retraite du Parc

145 rue du Parc Schirmeck Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Petit marché de Noël dans et autour de la maison de retraite avec des exposants et producteurs de la vallée. L’occasion de renforcer le lien avec nos aînés en profitant de l’ambiance chaleureuse et festive de Noël. Au programme idées cadeaux, produits locaux, stands des résidents, animations musicales, tombola… et pour les gourmands vins chauds, pâtisseries, pâtés Lorrains et tourtes. .

145 rue du Parc Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 00 54

English :

Small Christmas market in and around the retirement home with exhibitors and producers from the valley. An opportunity to strengthen the link with our seniors while enjoying the warm and festive atmosphere of Christmas.

German :

Kleiner Weihnachtsmarkt in und um das Seniorenheim mit Ausstellern und Produzenten aus dem Tal. Eine Gelegenheit, die Verbindung zu unseren Senioren zu stärken und dabei die warme und festliche Weihnachtsstimmung zu genießen.

Italiano :

Un piccolo mercatino di Natale all’interno e nei dintorni della casa di riposo con espositori e produttori della valle. È un’occasione per rafforzare i legami con i nostri anziani e per godere della calda atmosfera natalizia.

Espanol :

Un pequeño mercado navideño en la residencia de ancianos y sus alrededores con expositores y productores del valle. Es una oportunidad para estrechar lazos con nuestros mayores y disfrutar del ambiente cálido y festivo de la Navidad.

L’événement Marché de Noël de la maison de retraite du Parc Schirmeck a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche