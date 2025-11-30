Marché de Noël de la Maison de retraite La Petite-Pierre

Marché de Noël de la Maison de retraite La Petite-Pierre dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël de la Maison de retraite

38 rue du Kirchberg La Petite-Pierre Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Marché de Noël organisé par la Maison de retraite du Kirchberg couronne de l’avent sur commande, plusieurs stands d’exposants et une petite restauration.

La Maison de Retraite de La Petite Pierre organise son premier Marché de Noël, auquel plusieurs artisans créateurs et exposants du secteur participeront.

Buvette et petite restauration sur place

38 rue du Kirchberg La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 46 47 contact@kirchberg67.fr

English :

Christmas market organized by the Maison de Retraite du Kirchberg: Advent wreaths to order, several exhibitors’ stands and a snack bar.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Maison de retraite du Kirchberg: Adventskranz auf Bestellung, mehrere Ausstellerstände und ein kleiner Imbiss.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dalla casa di riposo Kirchberg: corone dell’Avvento su ordinazione, diverse bancarelle e uno snack bar.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la residencia de ancianos de Kirchberg: coronas de Adviento por encargo, varios puestos y un snack bar.

