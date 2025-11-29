Marché de Noël de la Maison des Savoir-Faire Place Leclerc Longwy

Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2025-11-29 10:00:00

2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Marché de Noël de la Maison des Savoir-Faire.

Exposition et vente d’objets décoratifs et utilitaires en bois, fabriqués artisanalement par les membres de la Maison des Savoir-Faire dans son atelier de Cons-la-Grandville.Tout public

Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 95 05

English :

Maison des Savoir-Faire Christmas market.

Exhibition and sale of decorative and utilitarian wooden objects, handcrafted by members of the Maison des Savoir-Faire in its Cons-la-Grandville workshop.

German :

Weihnachtsmarkt der Maison des Savoir-Faire.

Ausstellung und Verkauf von Dekorations- und Gebrauchsgegenständen aus Holz, die von den Mitgliedern der Maison des Savoir-Faire in ihrer Werkstatt in Cons-la-Grandville handwerklich hergestellt werden.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dalla Maison des Savoir-Faire.

Esposizione e vendita di oggetti decorativi e utilitari in legno, realizzati a mano dai membri della Maison des Savoir-Faire nel suo laboratorio di Cons-la-Grandville.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la Maison des Savoir-Faire.

Exposición y venta de objetos decorativos y utilitarios de madera, elaborados artesanalmente por los miembros de la Maison des Savoir-Faire en su taller de Cons-la-Grandville.

