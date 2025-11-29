Marché de Noël de la Maison des Savoir-Faire Place Leclerc Longwy
Marché de Noël de la Maison des Savoir-Faire Place Leclerc Longwy samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël de la Maison des Savoir-Faire
Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Marché de Noël de la Maison des Savoir-Faire.
Exposition et vente d’objets décoratifs et utilitaires en bois, fabriqués artisanalement par les membres de la Maison des Savoir-Faire dans son atelier de Cons-la-Grandville.Tout public
Place Leclerc Hôtel de Ville Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 95 05
English :
Maison des Savoir-Faire Christmas market.
Exhibition and sale of decorative and utilitarian wooden objects, handcrafted by members of the Maison des Savoir-Faire in its Cons-la-Grandville workshop.
German :
Weihnachtsmarkt der Maison des Savoir-Faire.
Ausstellung und Verkauf von Dekorations- und Gebrauchsgegenständen aus Holz, die von den Mitgliedern der Maison des Savoir-Faire in ihrer Werkstatt in Cons-la-Grandville handwerklich hergestellt werden.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dalla Maison des Savoir-Faire.
Esposizione e vendita di oggetti decorativi e utilitari in legno, realizzati a mano dai membri della Maison des Savoir-Faire nel suo laboratorio di Cons-la-Grandville.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la Maison des Savoir-Faire.
Exposición y venta de objetos decorativos y utilitarios de madera, elaborados artesanalmente por los miembros de la Maison des Savoir-Faire en su taller de Cons-la-Grandville.
