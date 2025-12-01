Marché de Noël de la Maison LEYDIER Moulin à huile Maison LEYDIER Saint-Martin-de-Crau

Marché de Noël de la Maison LEYDIER

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 18h30. Moulin à huile Maison LEYDIER 5780 Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

La magie de Noël revient à la Maison Leydier !

Le samedi 13 et dimanche 14 décembre, de 10h à 18h30, notre Moulin s’illuminera pour une 2ᵉ édition du Marché de Noël encore plus féerique ✨

Deux jours pour flâner entre le savoir-faire de nos artisans, savourer un bon vin chaud, manger une crêpe, découvrir des créations locales et partager des moments précieux en famille

Laissez-vous surprendre par la musique live, les rencontres enchantées avec des déambulations de personnages Disney & Marvel et l’esprit de Noël qui s’installe dans chaque recoin du moulin…

Deux food-trucks gourmands vous régaleront sur place pour la pause déjeuner ainsi que le Combibar au service de vos boissons

et le Père Noël vous attendra pour une photo souvenir pleine de magie

Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau

Entrée libre gratuite, parking sur place

Venez vivre la féérie de Noël au cœur du moulin .

Moulin à huile Maison LEYDIER 5780 Départementale 5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 32 36 contact@maisonleydier.fr

English :

The magic of Christmas returns to Maison Leydier!

On Saturday December 13 and Sunday December 14, from 10am to 6:30pm, our Moulin will be lit up for an even more enchanting 2nd edition of the Christmas Market?

German :

Der Weihnachtszauber kehrt in das Maison Leydier zurück!

Am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember, von 10 bis 18.30 Uhr, wird unsere Mühle im Lichterglanz erstrahlen, um den Weihnachtsmarkt noch märchenhafter zu gestalten?

Italiano :

La magia del Natale torna alla Maison Leydier!

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 18.30, il nostro Moulin sarà illuminato per una seconda edizione del Mercatino di Natale ancora più magica?

Espanol :

¡La magia de la Navidad vuelve a la Maison Leydier!

El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, de 10.00 a 18.30 h, nuestro Moulin se iluminará para una 2ª edición del Mercado de Navidad aún más encantadora..

