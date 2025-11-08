Marché de Noël de la Matière La Matière Périgny

Marché de Noël de la Matière

La Matière 8 rond-point de la République Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Un marché de Noël responsable et durable à La Matière qui regroupe 30 artisans locaux tous plus géniaux les uns que les autres !

des idées de cadeaux, de la gourmandise et la magie responsable…

Au programme atelier circulaire, concert, DJ Set…

.

La Matière 8 rond-point de la République Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 36 25

English : La Matière Christmas Market

A responsible and sustainable Christmas market at La Matière, featuring 30 local artisans, each more brilliant than the last!

gift ideas, gourmet delights and responsible magic…

Circular workshop, concert, DJ set…

German : Weihnachtsmarkt in La Matière

Ein verantwortungsvoller und nachhaltiger Weihnachtsmarkt in La Matière mit 30 lokalen Kunsthandwerkern, von denen einer genialer ist als der andere!

geschenkideen, Leckereien und verantwortungsvolle Magie…

Auf dem Programm stehen Rundwerkstatt, Konzert, DJ-Set…

Italiano :

Un mercatino di Natale responsabile e sostenibile a La Matière, che riunisce 30 artigiani locali, uno più brillante dell’altro!

idee regalo, delizie gastronomiche e magia responsabile…

Laboratorio circolare, concerto, DJ set…

Espanol : Mercado navideño de La Matière

Un mercado navideño responsable y sostenible en La Matière, que reúne a 30 artesanos locales, ¡cada uno más brillante que el anterior!

ideas para regalar, golosinas y magia responsable…

Taller circular, concierto, DJ set…

