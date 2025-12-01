Marché de Noël de la MFR Saint-Michel-en-l’Herm
Marché de Noël de la MFR Saint-Michel-en-l’Herm vendredi 12 décembre 2025.
10, Rue de la Palle Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Début : 2025-12-12 15:30:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
2025-12-12
Marché de Noël à la Maison Familiale, marché des artisans, animations, restauration.
Artisans, créateurs, exposants passionnés dans une ambiance festive.
Décorations en bois, Confiserie, Pâtisserie, Thé, Chocolat, Bijoux artisanaux, produits des terroirs,
Animations et restauration sur place, .
10, Rue de la Palle Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 20 57 mfr.st-michel-lherm@mfr.asso.fr
English :
Christmas market of the MFR
German :
Weihnachtsmarkt der MFR
Italiano :
Mercatino di Natale del MFR
Espanol :
Mercado de Navidad del MFR
