Marché de Noël de la MFR

10, Rue de la Palle Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 15:30:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Marché de Noël de la MFR

Marché de Noël à la Maison Familiale, marché des artisans, animations, restauration.

Artisans, créateurs, exposants passionnés dans une ambiance festive.

Décorations en bois, Confiserie, Pâtisserie, Thé, Chocolat, Bijoux artisanaux, produits des terroirs,

Animations et restauration sur place, .

10, Rue de la Palle Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 20 57 mfr.st-michel-lherm@mfr.asso.fr

English :

Christmas market of the MFR

German :

Weihnachtsmarkt der MFR

Italiano :

Mercatino di Natale del MFR

Espanol :

Mercado de Navidad del MFR

L’événement Marché de Noël de la MFR Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud