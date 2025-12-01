Marché de Noël de la Mironde Gundershoffen
Marché de Noël de la Mironde Gundershoffen dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de la Mironde
1 Chemin de la Scierie Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Dénichez vos cadeaux de Noël locaux et artisanaux à l’occasion de ce marché de Noël céramique, travail du bois et décorations, …
Dénichez vos cadeaux de Noël locaux et artisanaux à l’occasion de ce marché de Noël céramique, travail du bois et décorations, … 0 .
1 Chemin de la Scierie Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est contact@lamironde.fr
English :
Shop for local Christmas gifts and crafts at this Christmas market: ceramics, woodwork and decorations, …
L’événement Marché de Noël de la Mironde Gundershoffen a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte