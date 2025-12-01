Marché de Noël de la Pension de Kerioual Route du Laber Roscoff
Marché de Noël de la Pension de Kerioual Route du Laber Roscoff samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël de la Pension de Kerioual
Route du Laber Pension de Kerioual Roscoff Finistère
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-20
La Pension de Kerioual organise son premier marché de Noël.
Au programme
– Artisans, producteurs et commerçants locaux
– Vin chaud, bière de Noël, crêpes
– Tombola au profit de Moi Liam, super héros
Soirée tartiflette le samedi soir à 19h Tartiflette, salade et dessert.
Réservation obligatoire par téléphone. .
Route du Laber Pension de Kerioual Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 21 03 78 54
