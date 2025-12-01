Marché de Noël de la Pension de Kerioual Route du Laber Roscoff

Marché de Noël de la Pension de Kerioual

Route du Laber Pension de Kerioual Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

La Pension de Kerioual organise son premier marché de Noël.

Au programme

– Artisans, producteurs et commerçants locaux

– Vin chaud, bière de Noël, crêpes

– Tombola au profit de Moi Liam, super héros

Soirée tartiflette le samedi soir à 19h Tartiflette, salade et dessert.

Réservation obligatoire par téléphone. .

Route du Laber Pension de Kerioual Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 21 03 78 54

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de la Pension de Kerioual Roscoff a été mis à jour le 2025-11-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX