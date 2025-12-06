Marché de Noël de la Place Thiers Pont-à-Mousson

Marché de Noël de la Place Thiers

Place Thiers Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06

fin : 2025-12-21

2025-12-06

Nouveau marché de Noël gourmand à Pont-à-Mousson !

Avec Aya Pizza, Bab’ Kasia, Belle Epoque, Bistro Sortie 28, Chez Katia et Anto….

Un don sera reversé aux associations Club de l’Amitié et l’Association des Parents d’Elèves de l’école GuynemerTout public

Place Thiers Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

New gourmet Christmas market in Pont-à-Mousson!

With Aya Pizza, Bab’ Kasia, Belle Epoque, Bistro Sortie 28, Chez Katia and Anto….

A donation will be made to the following associations: Club de l’Amitié and Association des Parents d’Elèves de l’école Guynemer

