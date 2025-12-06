Marché de Noël de la Place Thiers Pont-à-Mousson
Marché de Noël de la Place Thiers Pont-à-Mousson samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de la Place Thiers
Place Thiers Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-06
Nouveau marché de Noël gourmand à Pont-à-Mousson !
Avec Aya Pizza, Bab’ Kasia, Belle Epoque, Bistro Sortie 28, Chez Katia et Anto….
Un don sera reversé aux associations Club de l’Amitié et l’Association des Parents d’Elèves de l’école GuynemerTout public
0 .
Place Thiers Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
New gourmet Christmas market in Pont-à-Mousson!
With Aya Pizza, Bab’ Kasia, Belle Epoque, Bistro Sortie 28, Chez Katia and Anto….
A donation will be made to the following associations: Club de l’Amitié and Association des Parents d’Elèves de l’école Guynemer
L’événement Marché de Noël de la Place Thiers Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-12-03 par OT PONT A MOUSSON