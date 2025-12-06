Marché de Noël de La Réole Prieuré des bénédictins La Réole
Marché de Noël de La Réole Prieuré des bénédictins La Réole samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de La Réole
Prieuré des bénédictins Place Albert Rigoulet La Réole Gironde
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
L’événement réunira artisans et créateurs dans une ambiance conviviale et familiale.
Animations prévues: Solid’Avenir ateliers créatifs (carte au Père Noël, fabrication d’un traîneau, lanternes, maisons et dessins pour les enfants), vente de décors de Noël et photo avec le Père Noël Patrick Brossard chocolat chaud, pommes d’amour, “Décore ton sapin en chocolat”/ Le Turon buvette, vin chaud & planches Association PML concert Association Renou avec la Planète stand de sensibilisation au tri sélectif + vente de gâteaux/ Jardinerie Frimont sapins de Noël pour décorer la rue Crocq Cuir fabrication de porte-clés/ Les Petits Trésors fabrication de bonnets d’elfes pour accompagner le Père Noël/ Les Mille Sourires du Réolais atelier maquillage/ Cinéma Rex projection d’un film de Noël/Cuisine & Partage “Soupes du Monde”, samedi de 12h à 14h sous l’ancien Hôtel de Ville.. .
Prieuré des bénédictins Place Albert Rigoulet La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine laguildefrance@gmail.com
