Marché de Noël de la Résidence Arpavie TARBES Tarbes

La Résidence Arpavie est heureuse de vous ouvrir ses portes à la découverte de plusieurs stands de créateurs l’occasion de dénicher des petits cadeaux uniques et de vous régaler de petites gourmandises !

English :

The Résidence Arpavie is delighted to open its doors to you to discover several designer stalls: an opportunity to unearth unique gifts and indulge in tasty treats!

German :

Die Arpavie-Residenz freut sich, ihre Türen für die Entdeckung mehrerer Stände von Kunsthandwerkern zu öffnen: die Gelegenheit, einzigartige kleine Geschenke zu finden und sich mit kleinen Leckereien zu verwöhnen!

Italiano :

Il Résidence Arpavie è lieto di aprirvi le porte per scoprire una serie di bancarelle di designer: un’occasione per acquistare regali unici e concedersi qualche sfizio!

Espanol :

La Residencia Arpavie se complace en abrirle sus puertas para que descubra numerosos puestos de diseño: ¡una oportunidad para hacerse con regalos únicos y darse un capricho!

