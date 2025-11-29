Marché de Noël de la Résidence du Guic EHPAD Résidence du Guic Guerlesquin

Marché de Noël de la Résidence du Guic

EHPAD Résidence du Guic 12 Hent ar Stoup Guerlesquin Finistère

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

L’EHPAD Résidence du Guic vous propose son marché de Noël dans la salle Ker Laouen avec la présence de plusieurs créateurs qui vous permettront de trouver des cadeaux orignaux et faits main.

Vous pourrez vous restaurer crêpes, gâteaux et déguster vin chaud et chocolat. .

