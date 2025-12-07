Marché de Noël de la Résidence Montana Angoulême
Marché de Noël de la Résidence Montana
18 rue Leclerc Chauvin Angoulême Charente
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Préparez-vous pour une journée de folie à la résidence Montana Angoulême à l’occasion de la 3ᵉ édition du Marché de Noël.
18 rue Leclerc Chauvin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 75 04 00 accueil.angouleme@residences-montana.com
English :
Get ready for a crazy day at the Montana Angoulême residence for the 3? edition of the Christmas Market.
