Marché de Noel de la Ressourcerie Tours
Marché de Noel de la Ressourcerie Tours vendredi 21 novembre 2025.
Marché de Noel de la Ressourcerie
155 Rue Fromentel Tours Indre-et-Loire
Gratuit
Début : Vendredi 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-21
Artisanat local, objet de seconde main, décorations, présence d’un food truck.
155 Rue Fromentel Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Local crafts, second-hand objects, decorations, food truck.
German :
Lokales Kunsthandwerk, Second-Hand-Objekte, Dekorationen, Präsenz eines Foodtrucks.
Italiano :
Artigianato locale, oggetti di seconda mano, decorazioni e un food truck.
Espanol :
Artesanía local, objetos de segunda mano, decoración y un camión de comida.
L’événement Marché de Noel de la Ressourcerie Tours a été mis à jour le 2025-11-08 par Tours Val de Loire Tourisme