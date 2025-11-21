Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noel de la Ressourcerie Tours

Marché de Noel de la Ressourcerie

Marché de Noel de la Ressourcerie Tours vendredi 21 novembre 2025.

Marché de Noel de la Ressourcerie

155 Rue Fromentel Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :
2025-11-21

Artisanat local, objet de seconde main, décorations, présence d’un food truck.
Artisanat local, objet de seconde main, décorations, présence d’un food truck.   .

155 Rue Fromentel Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

English :

Local crafts, second-hand objects, decorations, food truck.

German :

Lokales Kunsthandwerk, Second-Hand-Objekte, Dekorationen, Präsenz eines Foodtrucks.

Italiano :

Artigianato locale, oggetti di seconda mano, decorazioni e un food truck.

Espanol :

Artesanía local, objetos de segunda mano, decoración y un camión de comida.

L’événement Marché de Noel de la Ressourcerie Tours a été mis à jour le 2025-11-08 par Tours Val de Loire Tourisme