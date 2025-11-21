Marché de Noel de la Ressourcerie Tours

Marché de Noel de la Ressourcerie

155 Rue Fromentel Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Vendredi 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-21

Artisanat local, objet de seconde main, décorations, présence d’un food truck.

155 Rue Fromentel Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Local crafts, second-hand objects, decorations, food truck.

German :

Lokales Kunsthandwerk, Second-Hand-Objekte, Dekorationen, Präsenz eines Foodtrucks.

Italiano :

Artigianato locale, oggetti di seconda mano, decorazioni e un food truck.

Espanol :

Artesanía local, objetos de segunda mano, decoración y un camión de comida.

