Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur La Rivière-Saint-Sauveur
Place de la mairie La Rivière-Saint-Sauveur Calvados
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Retrouvez une ambiance de Noël conviviale et chaleureuse, le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2025.
C’est officiel, le marché de Noël revient pour sa 6ème édition !
Retrouvez-nous, dans une ambiance de Noël conviviale et chaleureuse, une quinzaine de chalets occupés par les commerçants de la commune, des artisans locaux ainsi que l’UCIA-association des commerçants vous proposent de nombreuses idées cadeau.
Programme détaillé à venir .
Place de la mairie La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 98 70 06
English : Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur
Enjoy a warm and friendly Christmas atmosphere on Saturday, December 6 and Sunday, December 7, 2025.
German : Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur
Erleben Sie am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Dezember 2025 eine gemütliche und besinnliche Weihnachtsstimmung.
Italiano :
Godetevi un’atmosfera natalizia calda e accogliente sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025.
Espanol :
Disfrute de un ambiente navideño cálido y acogedor el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 2025.
