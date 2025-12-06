Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur La Rivière-Saint-Sauveur

Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur

Place de la mairie La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Retrouvez une ambiance de Noël conviviale et chaleureuse, le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2025.

C’est officiel, le marché de Noël revient pour sa 6ème édition !

Retrouvez-nous, dans une ambiance de Noël conviviale et chaleureuse, une quinzaine de chalets occupés par les commerçants de la commune, des artisans locaux ainsi que l’UCIA-association des commerçants vous proposent de nombreuses idées cadeau.

Programme détaillé à venir .

English : Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur

Enjoy a warm and friendly Christmas atmosphere on Saturday, December 6 and Sunday, December 7, 2025.

German : Marché de Noël de La Rivière-Saint-Sauveur

Erleben Sie am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Dezember 2025 eine gemütliche und besinnliche Weihnachtsstimmung.

Italiano :

Godetevi un’atmosfera natalizia calda e accogliente sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025.

Espanol :

Disfrute de un ambiente navideño cálido y acogedor el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 2025.

