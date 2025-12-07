Marché de Noel de la Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil
19 Rue de Lyon La Roche-en-Brenil Côte-d’Or
Prêts pour le passage du Père Noël à la Roche en Brenil ? Le marché de Noël aura lieu le 7 décembre de 9h à 18h. Au programme Artisanat, restauration sur place et promenade en calèche. Rendez-vous à la salle des fêtes ! .
19 Rue de Lyon La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 24 45
