Marché de Noel de la Roche-en-Brenil

19 Rue de Lyon La Roche-en-Brenil Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Prêts pour le passage du Père Noël à la Roche en Brenil ? Le marché de Noël aura lieu le 7 décembre de 9h à 18h. Au programme Artisanat, restauration sur place et promenade en calèche. Rendez-vous à la salle des fêtes ! .

19 Rue de Lyon La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 24 45

English : Marché de Noel de la Roche-en-Brenil

German : Marché de Noel de la Roche-en-Brenil

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noel de la Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Saulieu Morvan