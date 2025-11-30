Marché de Noël de la Rue d’Auron

Rue d’Auron Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Cette année, la rue d’Auron s’illumine pour accueillir son tout premier marché de Noël !

Créateurs, artisans et producteurs locaux vous invitent à flâner parmi leurs stands parés de féerie, à la recherche du cadeau parfait ou simplement du plaisir de savourer la douce magie des fêtes.

Au fil de la promenade, laissez-vous emporter par les contes murmuré au coin d’une allée, les chants de Noël qui réchauffent les cœurs et les jeux grandeur nature qui éveillent les âmes d’enfant.

Et comme un rêve devenu réalité… le Père Noël en personne fera son apparition pour émerveiller petits et grands.

Un moment suspendu, chaleureux et plein de surprises, où chacun pourra retrouver l’enchantement de Noël. .

Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire union.ruedauron@gmail.com

English :

This year, the Rue d?Auron lights up to welcome its very first Christmas market!

German :

Dieses Jahr erstrahlt die Rue d’Auron im Lichterglanz, um ihren allerersten Weihnachtsmarkt zu beherbergen!

Italiano :

Quest’anno, la Rue d’Auron si illumina per accogliere il suo primo mercatino di Natale!

Espanol :

Este año, la rue d’Auron se ilumina para acoger su primer mercado navideño

L’événement Marché de Noël de la Rue d’Auron Bourges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT BOURGES