Marché de Noël de la Saline royale Saline royale Arc-et-Senans

Marché de Noël de la Saline royale

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07

La Saline royale fête l’hiver !

Au cœur de la nouvelle salle Claude-Nicolas Ledoux, en famille ou entre amis, bercez-vous par la magie de Noël et venez redécouvrir la production artisanale et les savoir-faire de Bourgogne-Franche-Comté (céramique, porcelaine, décorations, cosmétique…).

Dégustations de vins et spiritueux, de chocolat, visite des expositions et jardins, balade en calèche, rencontres littéraires, rencontre avec le Père-Noël… petits et grands, partagez des moments gourmands et conviviaux.

Cette année, la Provence est à l’honneur vins, huile d’olives, nougats, miel…

——————————

Samedi 6/12 à 17h00, concert événement: Musique provencale à quatre mains.

Avec Benjamin Melia et Patrick Vaillant qui revisitent les standards de la musique populaire provençale sur instruments traditionnels.

Concert tout public assis en salle miegon, jauge limité.

Réservation obligatoire . .

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël de la Saline royale

German : Marché de Noël de la Saline royale

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de la Saline royale Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON