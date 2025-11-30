Marché de Noël de La Sauve Salle du Coq Hardi La Sauve

Marché de Noël de La Sauve

Salle du Coq Hardi Place de la Mairie La Sauve Gironde

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Marché de Noël organisé par l’association de parents d’élèves Les Basilics le dimanche 30 novembre à La Sauve, dans la salle du Coq Hardi et sous la halle. L’événement se déroule de 9 h à 18 h et réunit des artisans, des créateurs et des stands proposant des produits 100 % faits maison. Une tombola, une buvette et un food truck complètent l’animation de la journée. Ce marché familial offre l’occasion de découvrir des idées cadeaux, de soutenir les exposants locaux et de profiter d’une ambiance chaleureuse au cœur du village. .

Salle du Coq Hardi Place de la Mairie La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine

