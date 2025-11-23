Marché de Noël de la SGAPE Salle Polyvalente Saint-Gence

Marché de Noël de la SGAPE

Salle Polyvalente Place de l’Église Saint-Gence Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’association des parents d’élèves de l’école de Saint-Gence organise son traditionnel marché de Noël. De nombreux exposants et artisans locaux seront présents. Le Père Noël sera présent à 11h et 15h30.

Buvette, vin chaud, crêpes et restauration seront prévus.

Venez nombreux !!! .

Salle Polyvalente Place de l’Église Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine sgape87@gmail.com

English : Marché de Noël de la SGAPE

German : Marché de Noël de la SGAPE

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de la SGAPE

L’événement Marché de Noël de la SGAPE Saint-Gence a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin