Marché de Noël de la SGAPE Salle Polyvalente Saint-Gence

Marché de Noël de la SGAPE
Salle Polyvalente Place de l’Église Saint-Gence Haute-Vienne
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
L’association des parents d’élèves de l’école de Saint-Gence organise son traditionnel marché de Noël. De nombreux exposants et artisans locaux seront présents. Le Père Noël sera présent à 11h et 15h30.
Buvette, vin chaud, crêpes et restauration seront prévus.
Venez nombreux !!! .
Salle Polyvalente Place de l’Église Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine sgape87@gmail.com
