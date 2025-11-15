Marché de Noël de la SPA de Haguenau Haguenau
Vente couronnes de l’avent, articles cadeaux, bredeles, confitures, miels, bijoux fantaisie , peluches articles d’occasion pour chiens chats et nacs. Petite restauration, vin chaud, soupe aux pois et knacks le dimanche. 0 .
111 route de schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 01 33
English :
Advent wreaths, gift articles, bredeles, jams, honeys, costume jewelry, plush toys, second-hand articles for dogs, cats and nacs.
German :
Verkauf von Adventskränzen, Geschenkartikeln, Bredeles, Marmeladen, Honig, Modeschmuck, Plüschtieren, gebrauchten Artikeln für Hunde, Katzen und Nacs.
Italiano :
Corone dell’Avvento, articoli da regalo, bredeles, marmellate, mieli, bigiotteria, peluche, articoli di seconda mano per cani, gatti e gatti.
Espanol :
Coronas de adviento, artículos de regalo, bredeles, mermeladas, mieles, bisutería, peluches, artículos de segunda mano para perros, gatos y nacs.
