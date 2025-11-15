Marché de Noël de la SPA de Haguenau Haguenau

Marché de Noël de la SPA de Haguenau

Vente couronnes de l’avent, articles cadeaux, bredeles, confitures, miels, bijoux fantaisie , peluches articles d’occasion pour chiens chats et nacs. Petite restauration, vin chaud, soupe aux pois et knacks le dimanche. 0 .

111 route de schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 01 33

English :

Advent wreaths, gift articles, bredeles, jams, honeys, costume jewelry, plush toys, second-hand articles for dogs, cats and nacs.

German :

Verkauf von Adventskränzen, Geschenkartikeln, Bredeles, Marmeladen, Honig, Modeschmuck, Plüschtieren, gebrauchten Artikeln für Hunde, Katzen und Nacs.

Italiano :

Corone dell’Avvento, articoli da regalo, bredeles, marmellate, mieli, bigiotteria, peluche, articoli di seconda mano per cani, gatti e gatti.

Espanol :

Coronas de adviento, artículos de regalo, bredeles, mermeladas, mieles, bisutería, peluches, artículos de segunda mano para perros, gatos y nacs.

