Marché de Noël de la Toupie Magique Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile Nantes dimanche 7 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Artisanat / Food Truck / Animations enfants / Bourse aux jouets / Fanfare….Entrée libre – Marché de Noël en intérieur – Venez nombreux

Crèche associative La Toupie Magique de l'Ile Nantes 44200

02 51 82 42 08 contact@latoupiemagique.fr