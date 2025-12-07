Marché de Noël de la Toupie Magique Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile Nantes
Marché de Noël de la Toupie Magique Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile Nantes dimanche 7 décembre 2025.
Entrée libre
Début : 2025-12-07T10:00:00 – 2025-12-07T17:00:00
Fin : 2025-12-07T10:00:00 – 2025-12-07T17:00:00
Artisanat / Food Truck / Animations enfants / Bourse aux jouets / Fanfare….
Entrée libre – Marché de Noël en intérieur – Venez nombreux
Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile 6 Rue Ruth First, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
