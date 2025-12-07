Marché de Noël de la Toupie Magique Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile Nantes

Marché de Noël de la Toupie Magique Dimanche 7 décembre, 10h00 Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile Loire-Atlantique

Entrée libre

Artisanat / Food Truck / Animations enfants / Bourse aux jouets / Fanfare….

Entrée libre – Marché de Noël en intérieur – Venez nombreux

Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile 6 Rue Ruth First, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Marché de Noël de l’association – 3ème édition marché de noël nantes