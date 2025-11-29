Marché de Noël de la Vallée de la Blaise La Scierie Dommartin-le-Saint-Père

Marché de Noël de la Vallée de la Blaise 29 et 30 novembre La Scierie Haute-Marne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T14:00:00 – 2025-11-29T19:00:00

Fin : 2025-11-30T10:00:00 – 2025-11-30T18:00:00

Laissez vous charmer par la richesse de notre terroir et le talent de nos artisans créateurs.

Vous pourrez dénicher des produits locaux, des créations artisanales de qualité à l’approche des fêtes de Noël.

Ambiance conviviale et festive.Organisé par le Comité d’Animation de Wassy.

Samedi 29 novembre : 14h-19h

Dimanche 30 novembre : 10h-18h

Salle « La Scierie » à Dommartin-Le-Saint-Père

La Scierie 52110 Dommartin-le-Saint-Père Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0638573808 »}]

Comité d’animation de Wassy