Marché de Noël de la Vallée de la Blaise La Scierie Dommartin-le-Saint-Père

Marché de Noël de la Vallée de la Blaise 29 et 30 novembre La Scierie Haute-Marne
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T14:00:00 – 2025-11-29T19:00:00
Fin : 2025-11-30T10:00:00 – 2025-11-30T18:00:00
Laissez vous charmer par la richesse de notre terroir et le talent de nos artisans créateurs.
Vous pourrez dénicher des produits locaux, des créations artisanales de qualité à l’approche des fêtes de Noël.
Ambiance conviviale et festive.Organisé par le Comité d’Animation de Wassy.
Samedi 29 novembre : 14h-19h
Dimanche 30 novembre : 10h-18h
Salle « La Scierie » à Dommartin-Le-Saint-Père
La Scierie 52110 Dommartin-le-Saint-Père Dommartin-le-Saint-Père 52110 Haute-Marne Grand Est
Comité d’animation de Wassy