Marché de Noël de la ville de Blaye Blaye

Blaye s’habille de lumière et d’animations pour célébrer les fêtes de fin d’année. Le Marché de Noël 2025 se tiendra le long du Cours de la République, au pied des remparts de la place forte, un cadre chargé d’histoire qui apporte un charme tout particulier à cet événement très attendu.

Le samedi 20 décembre à 16h, le Père Noël fera son apparition au ponton de l’embarcadère.

Il grimpera ensuite à bord du petit train de Noël pour une balade festive qui remontera jusqu’au Cours de la République, où se tient le marché.

Un manège pour enfants sera installé et les familles pourront également participer à une balade avec les ânes de la Ferme des Moquets.

De nombreux artisans et vendeurs de vin chaud, crêpes, apicultrice seront là pour vous donner des idées cadeaux et vous ravir les papilles !

Un moment incontournable qui marque officiellement le début des festivités ! .

