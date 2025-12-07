Marché de Noël de la Ville Les halles Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 10:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public, En famille

Dimanche 7 décembre, le marché de Noël de la ville sera de retour pour le plaisir des petits comme des grands ! En effet, à cette occasion, les halles se transformeront, de 10h à 18h, en un véritable village de fête, rempli de couleurs, de saveurs et de surprises ! Entre échoppes de créations uniques, spectacles de rue, gourmandises et un invité d’honneur tout droit venu du pôle nord, le cocktail de Noël s’annonce bien savoureux ! Dès 10h, sous les halles décorées, près d’une vingtaine de commerçants et artisans vous accueilleront pour vous proposer leurs produits et créations, comme de belles décorations pour embellir vos fêtes. De quoi trouver de jolies attentions à offrir… ou à s’offrir !Entre deux emplettes, vous pourrez faire une pause conviviale autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud, proposés par l’association Un pas de plus, engagée dans la lutte contre le cancer pédiatrique. Pour les plus gourmands, une tartiflette généreuse sera servie sur place ou à emporter. Un invité très attendu arrivera à 14h30 : le Père Noël lui-même ! Comme l’année passée, il fera une entrée spectaculaire en débarquant… par le bac de Loire ! Les enfants sont invités à venir l’accueillir nombreux sur les quais, puis à l’accompagner en fanfare jusqu’aux halles.Là, sous le grand sapin, petits et grands pourront partager un moment magique : discuter, prendre une photo et allumer tous ensemble les lumières du sapin de Noël. Une journée d’animations haute en couleurs Tout au long de la journée, une compagnie artistique fera vibrer les halles et émerveillera le public de ses animations festives.Enfin, à 16h30, la Ville offrira un chaleureux goûter de Noël avec chocolat chaud et brioches pour faire une pause douce et conviviale au cours de cette belle journée. Les enfants décorateurs du sapin de Noël Cette année, les plus jeunes seront aussi les artistes du marché ! Toute la journée, chaque enfant pourra accrocher sa propre décoration sur le grand sapin. Pour cela, il leur suffira de venir avec une petite création maison (boule décorée, boule à voeux, étoile en carton, guirlande de papier, etc.).Ainsi, le sapin, qui restera tout le mois de décembre sur le parvis des halles, brillera non seulement de lumières, mais aussi de toutes les petites attentions offertes par les enfants de la ville.

Les halles Le Pellerin 44640