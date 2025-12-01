Marché de Noël de l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Marché de Noël de l’Abbaye d’Ecurey

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La Codecom des Portes de Meuse et ERISLOU organisent la seconde édition du Marché de Noël de l’Abbaye d’Ecurey, en accès libre avec de nombreuses animations gratuites.

PROGRAMME (animations en espaces couverts/intérieurs)

– Buvettes & Restaurations sur place (bar et cour de fonderie) 17h 22h

– MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS 17h 22h

– CONCERTS/AUDITIONS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 17h 18h30

– ATELIER LETTRES & DESSINS POUR LE PÈRE NOËL 17h 18h

– A LA RECHERCHE DU PÈRE NOËL (friandises et photos) 18h 19h

– Le Père Noël déambulera ensuite dans l’Abbaye d’Ecurey à partir de 19h.

– PROMENADES EN CALÈCHE 17h 20h

– VISITES A LA LANTERNE (25min.) 17h 20h

– MICROFOLIE JEUX EN RÉALITÉ VIRTUELLE 17h 21h

– CONCERT GROUPE RETAKE 20h 22h

– CHORALE, MUSÉE, LECTURE DE CONTES DE NOËL, ETC.Tout public

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 97 40 contact@portesdemeuse.fr

English :

The Codecom des Portes de Meuse and ERISLOU are organizing the second edition of the Christmas Market at Ecurey Abbey, with free admission and lots of free entertainment.

PROGRAM (indoor/outdoor activities)

– Refreshments & Catering on site (bar and foundry courtyard): 5pm ? 22h

– PRODUCER AND CRAFT MARKET: 5pm ? 22h

– MUSIC SCHOOL CONCERTS/AUDITIONS: 5pm ? 18h30

– LETTERS & DRAWINGS WORKSHOP FOR Santa: 5pm ? 18h

– IN SEARCH OF Santa (sweets and photos): 6pm ? 7pm

– Santa will then wander around Ecurey Abbey from 7pm.

– CALECHE RIDES: 5pm ? 20h

– LANTERN TOURS (25min.): 5pm ? 20h

– MICROFOLIA VIRTUAL REALITY GAMES: 5pm ? 21h

– CONCERT RETAKE GROUP: 8pm ? 22h

– CHOIR, MUSEUM, READING OF CHRISTMAS TALES, ETC.

L’événement Marché de Noël de l’Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2025-11-26 par OT SUD MEUSE