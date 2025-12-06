Marché de Noël de l’abbaye Hambye

Marché de Noël de l’abbaye

7 Route de l’Abbaye Hambye Manche

Le marché de Noël de l’abbaye revient pour une 5e édition.

Pendant 3 jours, une vingtaine d’exposants du territoire investissent l’abbaye et vous proposent de belles idées de cadeaux.

Le salon de thé prend place au coin du feu de la cuisine des moines et la boutique de l’abbaye reste ouverte pour l’évènement.

Le + découverte du site illuminé à la tombée de la nuit !

Tous publics, entrée gratuite.

Animations lectures de contes, balades en calèche, chants de Noël… .

