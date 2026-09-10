Marché de Noël de l’abbaye Hambye
vendredi 4 décembre 2026 · Hambye
Informations pratiques
Hambye
Marché de Noël de l’abbaye
7 Route de l’Abbaye Hambye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 14:00:00
fin : 2026-12-04 18:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Le marché de Noël de l’abbaye revient pour une 6e édition.
Pendant 3 jours, une vingtaine d’exposants du territoire investissent l’abbaye et vous proposent de belles idées de cadeaux. Le salon de thé prend place au coin du feu de la cuisine des moines et la boutique de l’abbaye reste ouverte pour l’évènement.
Le + : découverte du site illuminé à la tombée de la nuit ! Tous publics, entrée gratuite.
Animations : lectures de contes, balades en calèche, ateliers vannerie, chants de Noël… .
7 Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 76 92 abbaye.hambye@manche.fr
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English : Marché de Noël de l’abbaye
L’événement Marché de Noël de l’abbaye Hambye a été mis à jour le 2026-09-10 par Réseau Sites et Musées
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