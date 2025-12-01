Marché de Noël de l’Accueil de Loisirs de Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Marché de Noël de l’Accueil de Loisirs de Paradou

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 16h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

L’A.L.S.H (accueil de loisirs sans hébergement) du Paradou vous informe et vous invite à venir participer à sa manifestation du mercredi 17 Décembre à partir de 16h à l’école élémentaire Hubert Nyssen.

L’entrée est à 1€ et permet de récolter quelques fonds pour l’année 2026 Tour en calèche avec le père Noël, maquillage, jeux, crêpes, chocolat chaud…. Merci pour les enfants du Paradou et la préparation de cette période de Noël. .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The Paradou A.L.S.H. (daycare centre) invites you to attend its event on Wednesday 17 December from 4pm at the Hubert Nyssen primary school.

