Marché de Noel de l’Accueillette du Mignon

La Motte Aubert Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 14:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Venez découvrir le marché de Noël de l’Accueillette du Mignon ou vous trouverez des producteurs bio, des artisans locaux et de la restauration à gogo !

.

La Motte Aubert Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 30 17 contact@laccueillettedumignon.com

English :

Come and discover the Accueillette du Mignon Christmas market, where you’ll find organic producers, local craftspeople and food galore!

L’événement Marché de Noel de l’Accueillette du Mignon Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2025-12-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin