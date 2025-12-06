Marché de Noël de l’ADMR Montendre
Marché de Noël de l’ADMR Montendre samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de l’ADMR
salle des fêtes Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-06
A l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs animations sont organisées, visite du père Noël de 14h à 17h, balade en calèche, artisans, boissons chaudes, produits du terroir.
salle des fêtes Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 33 25
English :
To mark the festive season, a number of events are organized, including a visit from Santa Claus from 2pm to 5pm, a horse-drawn carriage ride, craftsmen, hot drinks and local produce.
German :
Anlässlich der Feiertage zum Jahresende werden mehrere Veranstaltungen organisiert, Besuch des Weihnachtsmanns von 14 bis 17 Uhr, Kutschfahrten, Handwerker, heiße Getränke, regionale Produkte.
Italiano :
Per celebrare le festività, sono stati organizzati numerosi eventi, tra cui la visita di Babbo Natale dalle 14.00 alle 17.00, un giro in carrozza, artigiani, bevande calde e prodotti locali.
Espanol :
Con motivo de las fiestas, se han organizado diversos actos, como la visita de Papá Noel de 14.00 a 17.00 horas, un paseo en coche de caballos, artesanos, bebidas calientes y productos locales.
L’événement Marché de Noël de l’ADMR Montendre a été mis à jour le 2025-11-07 par Offices de Tourisme de Jonzac