Marché de Noël de l’ADMR Montendre

Marché de Noël de l’ADMR

salle des fêtes Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-06

A l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs animations sont organisées, visite du père Noël de 14h à 17h, balade en calèche, artisans, boissons chaudes, produits du terroir.

English :

To mark the festive season, a number of events are organized, including a visit from Santa Claus from 2pm to 5pm, a horse-drawn carriage ride, craftsmen, hot drinks and local produce.

German :

Anlässlich der Feiertage zum Jahresende werden mehrere Veranstaltungen organisiert, Besuch des Weihnachtsmanns von 14 bis 17 Uhr, Kutschfahrten, Handwerker, heiße Getränke, regionale Produkte.

Italiano :

Per celebrare le festività, sono stati organizzati numerosi eventi, tra cui la visita di Babbo Natale dalle 14.00 alle 17.00, un giro in carrozza, artigiani, bevande calde e prodotti locali.

Espanol :

Con motivo de las fiestas, se han organizado diversos actos, como la visita de Papá Noel de 14.00 a 17.00 horas, un paseo en coche de caballos, artesanos, bebidas calientes y productos locales.

