Marché de Noël de l’Agora Centre social de l’Agora Granville

Marché de Noël de l’Agora

Centre social de l’Agora 361 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-16 10:00:00

fin : 2025-12-18 17:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Vente de décorations, écharpes & bonnets, sirops, confi tures et boissons chaudes. Les stands de cadeaux faits main sont tenus par des bénévoles de l’Agora, de l’Accueil Pluriel, des résidents du FJT de Granville et des adhérents de l’Espace Jeunes Christian Ridel. Animations et jeux sur place. .

Centre social de l’Agora 361 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : Marché de Noël de l’Agora

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de l’Agora Granville a été mis à jour le 2025-11-17 par OTGTM BIT Granville