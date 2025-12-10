Marché de Noël de Lagord Lagord

Marché de Noël de Lagord

Parc André Charier Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Le Marché de Noël prendra ses quartiers au parc Charier durant trois jours.

.

Parc André Charier Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Lagord Christmas Market

The Christmas Market will be held in Parc Charier for three days.

