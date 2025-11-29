Marché de Noël de Lalbenque Lalbenque

Marché de Noël de Lalbenque

Le bourg Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le comité des fêtes organisera son marché de Noël sur toute la journée du 29 novembre.

Le bourg Lalbenque 46230 Lot Occitanie cdf.lalbenque@gmail.com

English :

The Comité des fêtes will be holding its Christmas market all day on November 29.

German :

Das Festkomitee wird am 29. November den ganzen Tag über seinen Weihnachtsmarkt veranstalten.

Italiano :

Il 29 novembre il Comité des fêtes terrà il suo mercatino di Natale per tutto il giorno.

Espanol :

El Comité des fêtes celebrará su mercado navideño durante todo el día el 29 de noviembre.

