Marché de Noël de l’ALCV

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’Association Logement Cadre de Vie organise son marché de Noël.

Nombreux stands cadeaux, décorations, livres, bijoux, bien-être, peinture, gravure sur verre et sur bois, gastronomie, vins…

Buvette et restauration avec vin chaud, casse-croûtes, gâteaux, croque-monsieurs, crêpes…

.

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 09 42

English :

The Association Logement Cadre de Vie organizes its Christmas market.

Numerous stalls: gifts, decorations, books, jewelry, wellness, painting, glass and wood engraving, gastronomy, wines…

Refreshments and catering with mulled wine, snacks, cakes, croque-monsieurs, crêpes…

L’événement Marché de Noël de l’ALCV Châteaudun a été mis à jour le 2025-11-28 par OT GRAND CHATEAUDUN