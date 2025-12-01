Marché de Noël de l’ALCV Châteaudun
Marché de Noël de l’ALCV Châteaudun dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de l’ALCV
Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
L’Association Logement Cadre de Vie organise son marché de Noël.
Nombreux stands cadeaux, décorations, livres, bijoux, bien-être, peinture, gravure sur verre et sur bois, gastronomie, vins…
Buvette et restauration avec vin chaud, casse-croûtes, gâteaux, croque-monsieurs, crêpes…
Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 09 42
English :
The Association Logement Cadre de Vie organizes its Christmas market.
Numerous stalls: gifts, decorations, books, jewelry, wellness, painting, glass and wood engraving, gastronomy, wines…
Refreshments and catering with mulled wine, snacks, cakes, croque-monsieurs, crêpes…
L’événement Marché de Noël de l’ALCV Châteaudun a été mis à jour le 2025-11-28 par OT GRAND CHATEAUDUN