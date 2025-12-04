Marché de Noël de Lallaing

Rue des Tours Lallaing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Profitez du marché de Noël, des manèges et nombreuses animations vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 de 15h à 22h à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

Patinoire, luge et train. Manèges gratuits

Rue des Tours Lallaing 59167 Nord Hauts-de-France +33 3 27 99 76 00

English :

Enjoy the Christmas market, merry-go-rounds and lots of entertainment on Friday 19th, Saturday 20th and Sunday 21st from 3pm to 10pm at the Hôtel de Ville village hall.

Ice rink, toboggan and train. Free rides

L’événement Marché de Noël de Lallaing Lallaing a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Douaisis