Marché de Noël de l’Alouette rit Ferme de l’Alouette rit Nantes
Marché de Noël de l’Alouette rit Ferme de l’Alouette rit Nantes vendredi 19 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 16:30 – 19:00
Gratuit : oui entrée libre Tout public
La Fourmi fabrik et l’Alouette rit vous invitent au marché de Noël à la ferme le vendredi 19 décembre ! Au programme : Vente des produits de la fermeDégustation et découverte des produits de la boulangerie solaire Facettes qui vient de s’installer à la ferme !Café Machin sera là aussi avec son délicieux café torréfié dans le quartierD’autres produits (miel, …) et artisans seront à découvrir sur place directementDégustation de vin chaudAmbiance musicale RDV au 20 Bvd de la Louëtrie de 16h30 à 19h
Ferme de l’Alouette rit Nantes 44300