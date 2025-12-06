Marché de Noël de l’Alouette rit Ferme de l’Alouette rit Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 16:30 – 19:00

Gratuit : oui entrée libre Tout public

La Fourmi fabrik et l’Alouette rit vous invitent au marché de Noël à la ferme le vendredi 19 décembre ! Au programme : Vente des produits de la fermeDégustation et découverte des produits de la boulangerie solaire Facettes qui vient de s’installer à la ferme !Café Machin sera là aussi avec son délicieux café torréfié dans le quartierD’autres produits (miel, …) et artisans seront à découvrir sur place directementDégustation de vin chaudAmbiance musicale RDV au 20 Bvd de la Louëtrie de 16h30 à 19h

Ferme de l’Alouette rit Nantes 44300