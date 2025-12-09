Marché de Noël de l’AMAPP des 4 Saisons Melleroy
Marché de Noël de l’AMAPP des 4 Saisons Melleroy mardi 9 décembre 2025.
Melleroy Loiret
Gratuit
Début : 2025-12-09 16:00:00
fin : 2025-12-09 20:00:00
2025-12-09
Faîtes le plein de produits bio pour les fêtes, au marché de Noël organisé par l’Amapp des 4 Saisons !
Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 24 04
English :
Stock up on organic produce for the festive season at the Christmas market organized by Amapp des 4 Saisons!
