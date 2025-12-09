Marché de Noël de l’AMAPP des 4 Saisons

Melleroy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 16:00:00

fin : 2025-12-09 20:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Faîtes le plein de produits bio pour les fêtes, au marché de Noël organisé par l’Amapp des 4 Saisons !

Faîtes le plein de produits bio pour les fêtes, au marché de Noël organisé par l’Amapp des 4 Saisons ! .

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 24 04

English :

Stock up on organic produce for the festive season at the Christmas market organized by Amapp des 4 Saisons!

L’événement Marché de Noël de l’AMAPP des 4 Saisons Melleroy a été mis à jour le 2025-12-02 par OT 3CBO