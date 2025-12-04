Marché de Noël de Lambres-lez-Douai Douai

Marché de Noël de Lambres-lez-Douai

Place Charles de Gaulle Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Profitez des festivités de fin d’année à Lambres-lez-Douai

Près de quarante chalets vous feront découvrir des spécialités artisanales et régionales, tandis que les food-trucks régaleront les gourmands friterie, raclette, pâtes au fromage, crêpes et gaufres sucrées !

Trois jours de fête rythmés par des spectacles et animations pour toute la famille.

Facilité de stationnement sur le parking de l’église et au niveau de l’école Salengro, rue du Maréchal Leclerc.

Vendredi 12 décembre [16h-20h]

• 16h Ouverture du marché

• 17h à 19h00 Gospel en déambulation

• 17h30 Retraite aux lampions autour de Sigebert Départ chez ‘‘Liens’’

(sur inscription écoles et MJC)

• 18h30 Inauguration du marché

• 16h30-19h30 Animation par Dan Event (Jeux, Quizz)

Samedi 13 décembre [11h-20h]

• 11h Ouverture du marché

• 11h-12h Atelier créatif gratuit pour les enfants (de 3 à 12 ans)

Fabrique ton Père-Noël en bois

(inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-lambres-lez-douai)

• 13h à 15h Dixieland combo jazz en déambulation

• 14h à 15h Atelier créatif gratuit pour les enfants (de 3 à 12 ans)

Fabrique ton train de Noël en bois

(inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-lambres-lez-douai)

• 15h à 16h30 Concert de noël Swing Birds Salle des fêtes J. Fromont

• 17h30 à 19h30 Expédition Lunar Les Enfants Sauvages en déambulation

• 19h à 20h Descente du Père Noël + photos avec le Père Noël

• 20h à 1h Soirée pull moche inscription Hello Asso

5€ gratuit pour les enfant âgés de moins de 12 ans.

• 14h à 19h30 Animation par Dan Event (Jeux, Quizz)

Dimanche 14 décembre [11h-19h]

• 10h à 12h Animations gratuites enfants (de 3 à 12 ans)

en partenariat avec l’association Sigebert (inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-lambres-lez-douai)

• 11h Ouverture du marché

• 12h30 à 13h30 Concert de l’Harmonie (Eglise St-Sarre)

• 13h45 à 15h45 Stitch et Angel Noël en déambulation

• 16h00 à 17h45 Spectacle tout public

Au-delà du rêve, la magie de Noël

• 17h45 Photos avec le Père Noël

• 14h à 18h Animation par Dan Event (Jeux, Quizz)

Place Charles de Gaulle Douai 59552 Nord Hauts-de-France

English :

Enjoy the festive season in Lambres-lez-Douai

Nearly forty chalets will introduce you to regional and artisanal specialities, while food-trucks will delight gourmets with friterie, raclette, cheese pasta, crêpes and sweet waffles!

Three days of festivities punctuated by shows and entertainment for the whole family.

Easy parking in the church parking lot and at the Salengro school, rue du Maréchal Leclerc.

Friday, December 12 [4-8pm]

? 4pm: Market opening

? 5pm to 7pm: Gospel music on the streets

? 5:30pm: Lantern-lit procession around Sigebert: Departure from ??Liens?

(registration required for schools and MJC)

? 6:30pm: Market inauguration

? 4:30 pm 7:30 pm: Entertainment by Dan Event (games, quizzes)

Saturday December 13 [11am-8pm]

? 11h Market opening

? 11am-12pm: Free creative workshop for children (aged 3 to 12)

Make your own wooden Santa Claus

(registration required on https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-lambres-lez-douai)

? 1pm to 3pm: Dixieland jazz combo on the road

? 2pm to 3pm: Free creative workshop for children (ages 3 to 12)

Build your own wooden Christmas train

(registration required on https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-lambres-lez-douai)

? 3 pm to 4:30 pm: Christmas concert ? Swing Birds Salle des fêtes J. Fromont

? 5.30 pm to 7.30 pm: Lunar Expedition Les Enfants Sauvages on tour

? 7pm to 8pm: Santa Claus’ descent + photos with Santa Claus

? 8pm to 1am: Ugly Sweater Party registration Hello Asso

5? free for children under 12.

? 2pm to 7:30pm: Entertainment by Dan Event (Games, Quizzes)

Sunday December 14 [11am-7pm]

? 10 a.m. to 12 p.m.: Free children?s activities (3 to 12 years)

in partnership with the Sigebert association (registration required on https://www.helloasso.com/associations/mairie-de-lambres-lez-douai)

? 11am: Market opening

? 12:30 pm to 1:30 pm: Concert by the Harmonie (Eglise St-Sarre)

? 1:45 pm to 3:45 pm: Stitch and Angel Noël on the streets

? 4:00 pm to 5:45 pm: Show for the general public

Beyond dreams, the magic of Christmas

? 5:45pm: Photos with Santa

? 2pm to 6pm: Entertainment by Dan Event (Games, Quizzes)

L’événement Marché de Noël de Lambres-lez-Douai Douai a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Douaisis